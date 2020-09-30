Bursaspor 24 milyon TL'lik kaynak bulamazsa, puan silme cezası alacak
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Bursaspor 24 milyon TL'lik kaynak bulamazsa, puan silme cezası alacak

30.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:03

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor, bugün 24 milyon liralık kaynak bulamaması halinde puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. TFF'nin bir kez daha tarihi ötelemesi gündeme gelirken, 4 büyüklerden sonra şampiyonluk yaşayan ilk takım olan yeşil-beyazlılardan gün içerisinde konuya dair açıklama bekleniyor.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da bugün oldukça kritik bir gün yaşanacak. Eski Başkan Mesut Mestan'ın yeşil beyazlı kulübe gelen -3 puan cezasını ötelediği 30 Eylül 2020 tarihine kadar somut bir hamle yapılmaması camiada büyük strese neden oldu.

Mevcut Başkan Erkan Kamat ise bugüne kadar çalışmalarıyla ilgili herhangi bir basın toplantısı düzenlemedi. Başkan Kamat'ın, eksi puan cezası ve transfer tahtasıyla ilgili nasıl girişimler yaptığı ise merak ediliyor. 24 milyon TL'lik kaynak bulamaması halinde Bursaspor Kulübü bugün -3 puan cezasıyla karşı karşıya gelebilir.

TFF TARİHİ BİR KEZ DAHA UZATABİLİR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) pandemi sürecinde kulüplerin yaşadığı ekstra maddi sıkıntılar sebebiyle bu tarihi bir kez daha uzatması gündemdeki sıcaklığını da koruyor.

Yeşil beyazlı kulübün, bugün kamuoyuna gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bursaspor 24 milyon TL'lik kaynak bulamazsa, puan silme cezası alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
BJK: İnşallah daha da beter olurlar.
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