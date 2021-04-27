Bursaspor'da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu

Bursaspor Kulübü, daha önceden 1-9 Mayıs tarihleri olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul'un, pandemi kuralları gerekçesiyle bu tarihlerde yapılamayacağını belirterek, kulübün tüzüğü de dikkate alınarak yeni tarihin 22-30 Mayıs olduğunu duyurdu.

Bursaspor Kulübü, daha önceden 1-9 Mayıs tarihleri olarak açıkladığı Olağan Genel Kurul'un, pandemi kuralları gerekçesiyle bu tarihlerde yapılamayacağını belirterek, kulübün tüzüğü de dikkate alınarak yeni tarihin 22-30 Mayıs olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;"Başkanımız Erkan Kamat tarafından daha önce düzenlenen bilgilendirme toplantısında 22-30 Mayıs 2021 tarihleri olarak açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantımızın, başkan adayı olacak kişilerin plan ve projeleri ile yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmalarına olanak sağlamak için 1-9 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması uygun görülmüştü. Bu süreçte pandemi sebeplerinden dolayı İçişleri Bakanlığımız aldığı karar doğrultusunda 17 Mayıs 2021 tarihine kadar kongrelerin yapılamayacağını genelge ile 81 ilin Valiliklerine göndermişti. Bursaspor Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 23.1 maddesinde "Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, mayıs ayı içerisinde hafta sonu gerçekleşecek şekilde usulüne uygun olarak yapılır." ifadesine göre Olağan Seçimli Genel Kurul 1. Toplantımızın 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 11.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılmasına, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantının 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 13.00'da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir."

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL