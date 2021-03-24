Bursaspor'da Mustafa Er faktörü
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Bursaspor'da Mustafa Er faktörü

24.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:35
Bursaspor'da Mustafa Er faktörü

Bursaspor'un tüm olumsuzluklara karşın yarışa tutunabilmesinde ve gençlerin performanslarını artırmalarında teknik direktör Mustafa Er, önemli rol oynadı.

Bursaspor'un tüm olumsuzluklara karşın yarışa tutunabilmesinde ve gençlerin performanslarını artırmalarında teknik direktör Mustafa Er, önemli rol oynadı.

Transfer engeli nedeniyle kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen, bununla beraber sezon başı ve devre arasında da önemli oyuncularını kaybeden Bursaspor, tüm olumsuzluklara rağmen Süper Lig iddiasını sürdürüyor.

Sezonun her iki devresinin de ilk haftalarında puan kayıplarına karşın daha sonra toparlayarak, camiaya da umut aşılayan Bursa temsilcisinde, Teknik Direktör Mustafa Er faktörü ön plana çıktı.Futbolculuk yaşamında da Bursaspor altyapısından yetişerek uzun yıllar emek veren 41 yaşındaki teknik adam, bu sezon genç oyuncularının yıldızını parlatmalarında etkin bir rol oynadı. Mevcut kadro bünyesinde yer alan birçok oyuncu ile, Bursaspor'un altyapısı olan Vakıfköy'de de birlikte çalışan Er, genç oyuncularının teknik kapasitelerini üst seviyeye çıkararak, takımının yarışta kalmasını sağladı.Sezon genelinde Bursaspor altyapısından yetişen 26 farklı genç oyuncuya forma şansı veren Er, ligde de kadrosunu genç oyuncular üzerinden şekillendirdi. Birçok oyuncu da performansını, bu dönemde artırdı. Sezon öncesindeki kariyerinde 110 maçta 7 gol atan Emirhan Aydoğan, bu sezon Er ile birlikte sadece 27 maçta 7 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonlarda yalnızca asistleriyle öne çıkan Burak Kapacak da, bu sezon 7 gol atarak skora direkt katkı verdi.Futbol yaşamına Eintrach Frankfurt'ta devam eden Ali Akman da, geçtiğimiz sezon 4 gol kaydederken; bu sezon ligdeki 18 maçta 10 gole ulaşmıştı.Yine Mustafa Er döneminde Batuhan Kör, İsmail Çokçalış, kaleci Ataberk Dadakdeniz gibi genç oyuncular da performanslarını katlayarak, formanın sahibi oldu.

 


- Bursa
Bursaspor'da Mustafa Er faktörü
Bursaspor'da Mustafa Er faktörü
Bursaspor'da Mustafa Er faktörü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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