Bursaspor'da kaleci belirsizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursaspor'da kaleci belirsizliği

11.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:03
Bursaspor'da kaleci belirsizliği

Bursaspor'da Samsunspor maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor.

Bursaspor'da Samsunspor maçı öncesi kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bu sezon üç genç file bekçisini de sahaya süren Teknik Direktör Mustafa Er'in, yarın oynanacak maçtaki tercihi merak ediliyor. Yeşil beyazlı takım, bu sezon kalesinde gördüğü 23 golle, ligin en çok gol yiyen ikinci takım konumunda yer alıyor.

TFF 1.Lig'in 14'üncü haftası Bursaspor-Samsunspor maçına sahne olacak. Son hazırlıklarını yapan yeşil beyazlı takımda ise kaleci belirsizliği yaşanıyor. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, sezona Ataberk Dadakdeniz'le başlamış, daha sonra da Deniz Aydın'a görev vererek yoluna devam etmişti. Genç teknik adam, haftalar sonra kaleyi yeniden Ataberk'e emanet etti. Daha önce Türkiye Kupası mücadelesinde şans verdiği genç kaleci Canberk Yurdakul ise son oynanan Bandırmaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Bu sezon 13 lig maçında kalesinde 23 gol gören Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'in Samsunspor maçında hangi kaleciye şans vereceği merak ediliyor. - BURSA

Bursaspor'da kaleci belirsizliği
Bursaspor'da kaleci belirsizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bursaspor'da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Bursaspor'da İsmail Çokçalış üzüntüsü
Bursaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
Bursaspor'da Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a futbolcu forması yaptırıldı
Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a futbolcu forması yaptırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Sörloth Erol Bulut Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursaspor'da kaleci belirsizliği - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 13:28:31. #1.15#
title