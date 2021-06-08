Bursaspor'da görüşülecek ilk isim Onur Atasayar

Bursaspor'un yeni yönetimi, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında ilk görüşmeyi Onur Atasayar'la yapacak.

Bursaspor'un yeni yönetimi, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında ilk görüşmeyi Onur Atasayar'la yapacak. Yeşil-beyazlı formayı giymeye devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşılması bekleniyor.

Bursaspor'da, 31 Mayıs itibariyle sözleşmeleri sona eren Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, İsmail Can Çavuşluk ve Ataberk Dadakdeniz'in yeşil-beyazlı takımda devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Yeni yönetimin gelmesiyle birlikte gözler de bu futbolculara çevrildi. Hayrettin Gülgüler başkanlığındaki yönetim kuruluna liderlik yapan Emin Adanur, Teknik Direktör Mustafa Er'le 3 yıllık anlaşmaya varmasının ardından sözlemesi biten futbolcular konusunda da adım atmaya başladı. Adanur'un ilk görüşeceği isim ise Onur Atasayar olacak. Birçok takımdan teklif almasına rağmen Bursaspor'da yeni yönetimi bekleyen tecrübeli futbolcunun, yeşil-beyazlı formayı giymeye devam etmek istediği ve şartlarda da yardımcı olabileceği öğrenildi. Bursaspor yönetimi, Onur Atasayar başta olmak üzere sözleşmesi sona eren ve farklı kulüplerden transfer teklifi alan oyuncularla bir hafta içinde görüşmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı