Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
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Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı.

Bursaspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni yapıldı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen törene, Başkan Hayrettin Gülgüler, yöneticiler, Teknik Direktör Mustafa Er, futbolcular ve personel katıldı.

Bursaspor Kulübü, bayramlaşma törenini Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptı. Törene, Başkan Hayrettin Gülgüler ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Mustafa Er ile yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Törende konuşan Başkan Hayrettin Gülgüler "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ait olduğumuz süper lige çıkacağımıza inanıyoruz. Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Gülgüler son olarak da, "Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, Kurban Bayramı'nın bütün insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesini temenni ederim" dedi. - BURSA

Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı
Bursaspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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