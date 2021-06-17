Bursaspor, Cüneyt Köz'le 2 yıllığına anlaştı
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Bursaspor, Cüneyt Köz'le 2 yıllığına anlaştı

Bursaspor, Cüneyt Köz'le 2 yıllığına anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor, sözleşmesi biten Cüneyt Köz'le 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bursaspor, sözleşmesi biten Cüneyt Köz'le 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren Cüneyt Köz'le 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "İki sezondur Bursasporumuzun formasını giyen başarılı defans oyuncusu Cüneyt Köz ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılan görüşmeye Başkanımız Hayrettin Gülgüler ve Futbol Şube Sorumlusu Yardımcımız Tamer İşler katıldı.Anlaşmanın kulübümüze ve Cüneyt Köz'e hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz." - BURSA

Bursaspor, Cüneyt Köz'le 2 yıllığına anlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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