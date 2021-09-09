Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'den BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ne ziyaret
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Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'den BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ne ziyaret

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'den BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ne ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Toplantıda, yapılması düşünülen ortak projeler ve yeşil-beyazlı takımın altyapı oyuncularının gelişimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler ve Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Hakan Cenkçiler, BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Okul Müdürü Osman Büyükkal, Müdür Yardımcı Sadık Değirmenci ve Beden Eğitimi Zümre Başkanı Fatih Çetinkayaz da yer aldı. Yapılması düşünülen ortak projeler ve yeşil-beyazlı takımın altyapı oyuncularının gelişimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyaretin sonunda, Başkan Hayrettin Gülgüler, Okul Müdürü Osman Büyükkal'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler'den BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi'ne ziyaret - Haberler Spor
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