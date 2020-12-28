Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan teşekkür mesajı
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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan teşekkür mesajı

28.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:05
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat'tan teşekkür mesajı

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a, desteklerinden dolayı resmi internet sitesi aracılığıyla teşekkür etti.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'a, desteklerinden dolayı resmi internet sitesi aracılığıyla teşekkür etti.

Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yer alan Başkan Erkan Kamat'ın teşekkür mesajı şu şekilde: "Bugünkü Eskişehirspor maçımız öncesi tüm futbolcularımıza ve teknik ekibimize ödemiş olduğumuz başarı ödüllerinde ve bugüne kadar sağlamış oldukları maddi desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İbrahim Burkay'a şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ederim." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:07:13. #1.15#
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