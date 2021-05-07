Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"
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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'da bu akşam düzenlenen iftar yemeğinde teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Erkan Kamat, "Herkesin heyecanla takip ettiği ve spor camiasının konuştuğu onurlu bir mücadele verdiniz.

Bursaspor'da bu akşam düzenlenen iftar yemeğinde teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Erkan Kamat, "Herkesin heyecanla takip ettiği ve spor camiasının konuştuğu onurlu bir mücadele verdiniz. Bu mücadeleden dolayı başta değerli hocamız Mustafa Er ve ekibine, daha sonra bütün futbolcularımızın göstermiş olduğu yürekli mücadelelerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum" dedi.

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ve yönetim kurulu, sezonun son maçı öncesi teknik kadro ile futbolculara iftar yemeği düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda konuşan Başkan Erkan Kamat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle şunu net bir şekilde belirtmek isterim ki iyisiyle kötüsüyle acısıyla tatlısıyla bir sezonu geride bırakıyoruz. Pandemiden dolayı bazı sıkıntılarımız oluştu ama buna rağmen herkesin heyecanla takip ettiği ve spor camiasının konuştuğu onurlu bir mücadele verdiniz. Bu mücadeleden dolayı başta değerli hocamız Mustafa Er ve ekibine, daha sonra bütün futbolcularımızın göstermiş olduğu yürekli mücadelelerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor, haklarını helal etmelerini diliyorum. Allah hepsinden razı olsun." - BURSA

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat: 'Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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