Bursaspor Antrenmanında Gerginlik Çıktı

Bursaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ederken Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Bogdan Stancu antrenmana katılmadı. Barış Yardımcı ile Alper Berberoğlu ise antrenman esnasında bir tartışma yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kayserispor'u Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde toplanan yeşil beyazlı ekip, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, stretching hareketleriyle devam etti. Daha sonra 3 gruba ayrılan yeşil beyazlı ekipte, 2 grup yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer grup ise kontrol pas çalışması yaptı.

STANCU ÇALIŞMAYA KATILMADI

Bursaspor'un Rumen futbolcusu Bogdan Stancu, sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı. Galatasaray maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan forvet oyuncusu, tedbir amaçlı dinlendirildiği belirtilirken, yarınki antrenmanda takıma katılması bekleniyor. Ayrıca sakatlığı düzelen Moussa Sow ve Bogdan Stancu'nun, Kayserispor maçında sahada olacağı öğrenildi.

BARIŞ İLE ALPER ANTRENMANDA TARTIŞTI

Öte yandan yeşil beyazlı ekibin antrenmanında Barış Yardımcı ile Alper Ademoğlu arasında kısa süren bir tartışma yaşandı. Bir pozisyon sonrasında Alper'in tavrına sinirlenen Barış, bu duruma tepki gösterirken, Dzon Delarge ile Harun Tekin olayı yatıştıran iki isim oldu. Antrenman daha sonra kaldığı yerden devam etti.