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Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret

Bursaspor'un, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda önemli ziyaretçileri vardı.

Bursaspor antrenmanına sürpriz ziyaret
07.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:49

Bursaspor'un, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda önemli ziyaretçileri vardı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Ahmet Kılıç; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ziyarette bulundu. İdmana Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ve yöneticiler de katıldı.

Hakan Çavuşoğlu: "Bursaspor bu şehrin en değerli markasıdır"

Ak Parti Bursa Milletvekilli Hakan Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyarette, "Mesut başkanımız bugün burada bir çift kale maçımızın olduğunu ifade etti. Daha önce de kendisi ile görüşmüştük. Sizleri Özlüce'de ziyaret etmek istiyorduk ama bugün güzel bir gün oldu. Size sadece şunu ifade etmek istiyorum; Bursa'nın bütün dinamikleriyle birlikte sizin arkanızdayız. Bundan sonraki süreçte bu desteğimiz artarak devam edecek. Kalan 6 maçımız bizler için son düzlük. Bursa'nın hak ettiği yere ulaşacağını düşünüyoruz. Ben Bursa'da bulunduğum zamanlar maçlarınızı takip ediyorum. Çok olumlu futbol oynuyorsunuz. Burada Adana Demirspor maçını izledim, inanılmaz bir performans vardı ortada. O maçtaki performansımızı ortaya koyarsak bırakın bu ligi Süper Lig'deki birçok takım bu performans önünde boyun eğmek zorunda kalır. Sizler gayretlisiniz ve hazır durumdasınız. Sizlere tekrardan sağlıklı, sakatlıksız 6 maç diliyorum. Bursaspor bu şehrin göz bebeğidir. Bursaspor bu şehrin en değerli markasıdır. Bunun için biz sizlere güveniyoruz, siz de bizlere güvenin sezon sonunda tekrar bu sahada kucaklaşalım" açıklamalarında bulundu.

Mesut Mestan: "Bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise, "Yaklaşık 40 gün önce antrenmanlarımıza başladık. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde tamamen karantina ilan ettik. Çok şükür teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve çalışanlarımızın hepsinin sonuçları negatif çıktı. Bizi yalnız bırakmadığınız için size teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da bu sıcakta fedakarlık yapıp çalışmalarına devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Kalan 6 maçımızı da en iyi şekilde geçireceğimizi biliyorum, hiçbirinizden şüphemiz yok. Bütün Bursa arkamızda. 6 maçı alacak güce sahibiz. Bursa'ya bu mutluluğu yaşatacağımızı biliyor, hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez: "Bu süreçte böyle bir fotoğrafa ihtiyacımız vardı"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez de böyle sıcak bir ortamın gerekliliğine vurgu yaparak, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte böyle bir fotoğrafa ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızla beraber bu şehrin hak ettiği yerin Süper Lig olduğuna yürekten inanıyoruz. Geldiğimiz günden itibaren herkesin yanımızda olması gerektiğini hep dile getirdim. Bugünkü bu sıcak ortamın bundan sonraki süreç için bir adım olduğuna yürekten inanıyorum. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık ama oyuncularımızla beraber bu 6 haftalık süreyi en iyi şekilde geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bursaspor büyük bir camia ve büyük camianın sorumluluklarının da farkındayız. Sorumluluklarımızı yerine getirip kalan 6 haftada üstümüze düşeni yapıp bu camiayı ait olduğu yere çıkartacağız inşallah" diye konuştu.

Selçuk Şahin: "6 maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Takım kaptanı Selçuk Şahin de duygularını şu sözlerle aktardı:

"Sizi burada görmek bizleri çok mutlu etti. 6 maçımız var. Biz bu 6 maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sizin de yanımızda olmanız bizler için çok önemli. Hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah 6 maç sonunda layık olduğumuz Süper Lig'e çıkacağız." - BURSA

Kaynak: İHA

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