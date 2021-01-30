Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
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Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor

30.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:49
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'in iki genç takımı Bursaspor ile Altınordu, kozlarını Bursa'da paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'in iki genç takımı Bursaspor ile Altınordu, kozlarını Bursa'da paylaşacak. Bursa ekibi yükselen grafiğiyle dikkat çekerken, 4 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisi ise çıkış arıyor.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 19'uncu hafta mücadelesinde yarın sahasında İzmir temsilcisi Altınordu'yu konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul bölgesinden deneyimli hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşmada Altay'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Selahattin Altay yapacak. 

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki ekip yarınki mücadele ile birlikte 12'nci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekerken; yeşil beyazlı takım, 6 maçı kazanmasını bildi. Altınordu 2 kez galibiyet çıkarırken, 3 mücadelede de taraflar puanları paylaştı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Bursaspor sahadan 2-0 galip ayrılarak, İzmir'de Altınordu'ya karşı ilk galibiyetini aldı.ALTINORDU'NUN BURSA'DA GOLÜ YOKBursa'da oynanan maçların ise tümünü, Bursaspor'un kazanması dikkat çekti. Bursa temsilcisi, 5 resmi maçta rakibini ağırlarken; bu mücadelelerin tamamında, kalesinde gol görmeden galibiyetlere ulaştı. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi, 1-0'lık skor ile kazanırken; yarınki mücadelede Bursaspor bu geleneği sürdürmek, Altınordu ise ilkleri başarmak için oynayacak.

BURSA EKİBİ ÇIKIŞTALigde son 6 maçtır kaybetmeyen Bursaspor, oldukça formda bir grafiğe sahip. Bu mücadelelerin yalnızca birinde beraberlikle sahadan ayrılan Bursa ekibi, diğer 5 maçını da kazanmasını bildi. Böylelikle puan cetvelinde de üst sıralara doğru tırmanan Bursa temsilcisi, Play-Off yarışının içerisinde yer aldı. Haftaya 30 puan ile 7. sırada giren Bursaspor, liderin 8 puan gerisinde.

ALTINORDU 4 MAÇTIR KAZANAMIYORAltınordu ise, son haftalarda zorlu süreçlerden geçiyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, bu mücadelelerinin de 3'ünü kaybetti. Ayrıca bu maçların ikisinde de mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İzmir temsilcisi, 11. Hafta sonunda lider olmasına rağmen; mevcut puan durumunda 9. sıraya kadar düştü. Altınordu, Bursaspor'un da 2 puan gerisinde yer alıyor.

EKSİKLİKLER VARZorlu randevu öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Bursaspor'un son oynadığı Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emirhan Aydoğan ve Furkan Emre Ünver, Altınordu karşısında forma giyemeyecek. İzmir temsilcisinde de savunma hattından Yusuf Yalçın Arslan kart cezası nedeniyle bu maçta yer alamayacak.GOLCÜLER GÜNDEMDEBu sezon sergilediği hücum performansıyla ön plana çıkan Bursaspor, şu ana dek kaydettiği 33 golle ligin de en golcü ekiplerinden biri konumunda. 18 yaşındaki santrfor Ali Akman, 10 kez rakip ağları havalandırarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Bir diğer genç santrfor Batuhan Kör'ün ise 5 golü bulunuyor. Altınordu'da ise; deneyimli oyuncu Ahmet İlhan Özek, 5 golle takımının en skoreri konumunda.GÖZ ÖNÜNDE OLACAKLAR

Bu karşılaşma, Türk futbolu açısından da önem taşıyor. Ligin en genç iki takımını karşı karşıya getirecek mücadelede, her iki ekibin de kadrosunda yabancı oyuncu barındırmaması dikkat çekiyor. Genç ve potansiyel yetenekli oyunculara sahip Bursaspor ile Altınordu'nun oynayacağı maçı, Avrupa'daki scoutların da yakından takip etmesi bekleniyor.


Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor
Bursaspor, Altınordu'yu ağırlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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