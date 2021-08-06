Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı
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Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam etti.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam etti. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, basına ilk 15 dakikası açık olan antrenmanın son bölümde taktik çalıştı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal takımdan ayrı düz koşu yaptı. Bursaspor, sezonun ilk maçında Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. - BURSA

Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı
Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı
Bursaspor, Adanaspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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