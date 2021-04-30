Bursalı veri merkezine 5 milyon liralık teşvik
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Bursalı veri merkezine 5 milyon liralık teşvik

Bursalı veri merkezine 5 milyon liralık teşvik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'dan veri merkezi hizmeti sunan ve aynı zamanda yazılım ihracı yapan bir firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bursa'dan veri merkezi hizmeti sunan ve aynı zamanda yazılım ihracı yapan bir firma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Bursa'da son teknoloji ile donatılmış altyapısı ve yüksek güvenlik sistemleri ile kullanıcılarına kesintisiz bir veri merkezi hizmeti sunan Pen DC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 5 milyon liralık yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı.

Yaklaşık 50 kişilik ekibiyle kurum ve kuruluşlara yerel ve ulusal teknolojik çözümler sunarken, Bursa'dan yazılım da ihraç ettiklerini kaydeden Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal, "Almaya hak kazandığımız teşvikin 2.5 milyon lirası makina ve teçhizat, 1.5 milyon lirası bina, yapı ve inşaat giderleri ve 1 milyon lirası da diğer giderler şeklinde ayrıldı. Bu gelişme, bizi yeni yatırımlar yapma noktasında daha da motive etti. Ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmada, teknoloji yatırımlarını ve az gelişmiş bölgelere yapılacak yatırımları desteklemede ve bölgesel gelişim farklarını azaltmada yaptığı hamlelerden birisi de bu belge. Bu açıdan gururluyuz ve yeni yatırımlar için artık daha da iştahlıyız" diye konuştu.

"Rekabetçilik artmalı"

Yatırım Teşvik Belgesi almaya hak kazanmanın önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Murat Ünal, "Sektörümüz adına farkındalık yaşatmaya ve güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Hem yazılım ihracatı yapıyor hem de ülkemizin farklı yerlerindeki yedekleme merkezlerimizle müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek için dünya standartlarında çalışıyoruz. Ülkemizin yazılım sektöründeki rekabetçiliğin artmasını çok istiyoruz. Böyle özendirici teşviklerin devlet tarafından vizyonlu yatırımcılara verilmesi oldukça önemli. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirip, ülkemizin kalkınması ve bu alandaki gelişimi için katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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