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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde ve Bursa Valiliği koordinasyonunda başta BEBKA, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin bulunduğu Proje İcra Kurulu, tedarik sıkıntısı yaşanan maske,...

30.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:43
Bursalı sanayiciler medikal malzemelerin üretimi için seferber oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde ve Bursa Valiliği koordinasyonunda başta BEBKA, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve mükemmeliyet merkezlerinin bulunduğu Proje İcra Kurulu, tedarik sıkıntısı yaşanan maske, koruyucu kıyafetler ve dezenfektan ile solunum cihazı gibi medikal ürünlerin imalatı için çalışmalara başladı. Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'de geliştirilip test edildikten sonra seri üretimi gerçekleştirilecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle bilhassa hastanelerin ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu ürünlere alternatif ve hızlı yöntemlerle çözüm üretmek maksadıyla BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği koordinasyonunda hayat geçirilen kurul ilk toplantısını telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç, BTSO Kimya Konseyi Başkanı İlker Duran ve üniversitelerden akademisyenler katıldı.

BTSO' nun hayata geçirdiği BUTEKOM, BUTGEM, MESYEB ve Model Fabrika'nın Genel Müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, hızlı bir artış gösteren koronavirüs salgını sebebiyle her geçen gün ihtiyacı artacak olan medikal malzemelerin üretimi konusunda önemli bir adım atıldı.

Koronavirüs salgınının bütün dünyayı olumsuz etkilediğini söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Amerika ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla şu an iyi durumdayız. Ancak her türlü senaryoya da hazırlıklı olmalıyız. Bu anlamda proje icra kurulumuzun zamanında gerçekleştirdiği bu çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

BTSO olarak ilk etapta ürettikleri 10.000 adet cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini söyleyen İbrahim Burkay, "Bu ürünün seri bir şekilde üretilmesi maksadıyla kalıpları hazırlandı. Şu anda BUTEKOM'da günlük 7 bin siperlik üretebilecek bir altyapımız hazır hale geldi. 112 Acil Servis personelimizin faydalanması amacıyla talep edilen çamaşır makinelerini 112 Acil Servis istasyonlarına kurulmak üzere ilgililere teslim ettik. Koronavirüs teşhisinde kullanılan 1.500 adet ekstraksiyon kiti odamız tarafından temin edilerek İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edildi. Ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 10 bin adet erzak paketinin dağıtımına da başladık. Kamu, üniversiteler ve sanayimizin işbirliğiyle kısa sürede çok daha fazlasını gerçekleştirecek bir aşamaya geleceğiz" diye konuştu.

BTSO'nun yatırımları koronavirüse karşı üs oluyor

Bursa'nın farklı sektörlerde önemli bir üretim gücüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Burkay, "Ancak medikal malzemelerin üretiminde yeterli bir konumda değiliz. Kamu, üniversitelerimiz ve sanayimiz güç birliği içerisinde öncelikli olarak belirlediğimiz ürünleri bir an önce geliştirerek seri üretime geçebiliriz. Bu ürünleri üretecek firmalarımızı kabiliyetlerine göre tespit ederek sürece dahil edeceğiz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz BUTEKOM, MESYEB, Model Fabrika ve BUTGEM'i gerek altyapısı gerekse de tecrübesiyle ürün geliştirme, test ve seri üretim süreçlerinde bir üs haline getireceğiz" diye konuştu.

Bilhassa maske, cerrahi önlükler, hastanelerde kullanılacak anti bakteriyel yatak çarşafları ve dezenfektanlar gibi medikal ürünlerin hammaddelerinde çok ciddi fiyat artışlarının meydana geldiğini belirten Başkan Burkay, bu ürünleri alternatif hammaddeler ve üretim yöntemleriyle üretme konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getirdi. Bu süreçte iç piyasada hastanelerin ve halkın ihtiyaç duyduğu ürünleri sağlıklı bir fiyat politikasıyla karşılamanın en önemli hedefleri arasında olduğunun altını çizen Başkan Burkay, "Bursa tekstil sektöründe çok güçlü bir üretim tecrübesine sahip. Özellikle Ar-Ge süreci bitmiş ve ürün haline dönüşmüş anti bakteriyel ve anti viral özellikteki bu kumaşlar ile bu süreçte virüsün yayılma hızını kesecek ürünleri teknik tekstil ürünler ile hayata geçirmek öncelikli hedefimiz. Bu konuda nonwoven kumaşlar ile birlikte antiviral özelliğe sahip polycotton ürünlerin teknik özelliklerini arttırarak bu ihtiyaçları karşılamak için BUTEKOM'da çalışmalarımıza başladık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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