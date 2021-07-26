Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
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Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde

Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı Dağı yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Ağrı Dağı yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor. Bursalı dağcılar da Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanarak Türk Bayrağı ve Bursaspor'un atkısını dalgalandırdılar.

Bursalı dağcılardan Ömer Yavuz, Serhat Yaldız, Hakan Türk, Özgür Mert, Elif Dursun ve Emir Ali Dursun 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesine başarılı tırmanış gerçekleşti.

Yerel rehberler eşliğinde gerçekleşen ve 3 gün süren faaliyette ilk olarak 2100 metre rakımlı Çevirme köyü mezrasından 3200 metre yüksekliğe tırmanarak ilk kampını gerçekleştiren dağcılar buradan da 4200 metre yükseklikteki ikinci kamp yerinde tırmanarak zirve faaliyeti için aynı gün dinlenmeye geçti. Hava şartları da dikkate alınarak gece saat 01: 00'da zirveye doğru harekete geçen ekip 7 saatlik tırmanışın ardından 5137 metrelik sabah saatlerinde zirveye ulaştı. Zirvenin keyfini doyasıya çıkartan ekip zorlu faaliyeti başarılı bir şekilde tamamlanın ardından inişe geçti.

5137 metre ile Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağında Bursa atkısını açarak grup adına açıklama yapan Ömer Yavuz Bursaspor'u ilk önce 1. Lig'de sonrasında Süper Ligde zirvede görmek istediklerini belirti. Yurt içi ve yurt dışında birçok dağda tırmanış gerçekleştiren Ömer Yavuz, bir sonraki hedeflerinin Bursaspor bayrağını Avrupa'nın ve dünyanın diğer zirvelerinde dalgalandırmak olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde
Bursalı dağcılar Ağrı Dağı zirvesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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