Bursagaz Gazbir Kurumsal İletişim Komisyonu'nu Ağırladı

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, 'birlikte' 'sorumlu' ve 'ileride' ilkeleri doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) çatısı altında kurulan Kurumsal İletişim Komisyonu üyelerini Genel Müdürlük binasında ağırlayan Bursagaz, doğal gaz sektöründeki iletişim süreçlerini geliştirmeye ve abonelerinin memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmaları masaya yatırdı.

Bir milyona ulaşan abone sayısı ile Türkiye'nin en büyük üçüncü doğal gaz dağıtım şirketi olan Bursagaz, çalışanları, medya mensupları, paydaşları ve kamuoyu gibi önemli kitlelere yönelik yürüttüğü iletişim faaliyetlerine ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye genelinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapan şirketlerin oluşturduğu çatı kuruluş olan GAZBİR'in, doğal gaz sektöründe yürütülen iletişim faaliyetlerini bir çatı altında toplayarak değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurduğu Kurumsal İletişim Komisyonu, Bursagaz Genel Müdürlük Binası'nda grubun 2. toplantısını gerçekleştirdi.

Gamze Çelebi: GAZBİR ile doğal gaz sektörü iletişim çalışmalarını ve müşteri memnuniyetine yönelik projeleri konuştuk

Komisyon üyeleri ile önemli bir sinerji yakaladıklarını, güvenli doğal gaz, müşteri memnuniyeti, sosyal medya paylaşımları, kurumsal sosyal sorumluluk gibi bir çok alanda ortak projeler yapma konusunda fikir birliği sağlanarak kısa sürede verimli aksiyonlar aldıklarını belirten Bursagaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Çelebi, "Bursagaz olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek fikirlerimizi paylaşıyor, ortak çalışmalara imza atıyoruz. Bu kapsamda GAZBİR Kurumsal İletişim Komisyonu ile düzenlediğimiz toplantıların çok verimli olduğuna inanıyoruz. Henüz 2. kez toplanan komisyon, ilk toplantı ile katma değer üreten aksiyonları hayata geçirerek başarılı projeleri birlikte gerçekleştirebileceklerinin sinyallerini verdi. Son görüşmemizde, komisyonun sektör temsil oranı, müşteriye dokunan yerlerde ortak alınabilecek aksiyonlar ve dil birliği, müşteri memnuniyetini arttıracak iletişim çalışmaları gibi konuların üzerinde durduk. Bursagaz olarak büyük önem verdiğimiz müşteri memnuniyetine ve iletişimine yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de ara vermeden sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantının ardından komisyon üyeleri, Bursagaz'ın LEED Platinum sertifikalı, çevreci, yeşil binasını gezdi. Bina ile ilgili teknik bilgilerin aktarıldığı gezide, binanın çevre ve enerji tasarrufu odaklı uygulamaları paylaşıldı. - BURSA

Kaynak: İHA