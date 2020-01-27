‘Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı’ sektörü buluşturdu

27.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:16

BTSO'da düzenlenen 'Bursa Raylı Sistemler Çalıştayı'nda konuşan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan, son 5 yılda 20'ye yakın Bursalı firma ile birlikte çalıştıklarını, milli tren projesinde de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.