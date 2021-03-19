Bursa'nın turizm değerleri Rusya pazarında

Dünya'nın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, başta termal kaynaklar olmak üzere Bursa'nın turizm değerlerini Rusya pazarında turizmcilere tanıttı.

Dünya'nın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, başta termal kaynaklar olmak üzere Bursa'nın turizm değerlerini Rusya pazarında turizmcilere tanıttı.

Dünya'nın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 27. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova'daki Crocus Expo'da yerini alarak Türkiye'nin en önemli pazarlarından Rusya'da Türkiye'yi tanıttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde yeni Pazar arayışları kapsamında Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı da fuarda yerini alarak Bursa'nın değerlerini Rus sektör temsilcilerine anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörü Anıl Bayık, Bursa standına gelen ziyaretçilere özellikle Bursa'nın sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da Bursa standını ziyaret ederek, Bursa'nın turizm değerleri hakkında bilgi aldı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, fuar özelinde Bursa için sağladığı katkılar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a İznik Çinisi hediye etti.

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk ve beraberindeki heyetini makamında misafir etti. Gerçekleştirilen görüşmede Bursa'nın Rus turistler için sahip olduğu potansiyel hakkında Rus turizm temsilcileri ile kurulabilecek bağlantılar ve Bursa'nın Rusya'da tanıtımının etkin bir şekilde yapılabilmesi adına değerlendirmeler yapıldı. Görüşme sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'a Yeşil Türbe minyatürü hediye edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı