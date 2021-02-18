Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri beyaz örtüyle kaplandı
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Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri beyaz örtüyle kaplandı

18.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:36
Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleri beyaz örtüyle kaplandı

Bursa'da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip şehirde güzel görüntüler oluşturdu.

Bursa'da birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere sahip şehirde güzel görüntüler oluşturdu.

Zengin tarihi ve kültürel mirası, Uludağ'ı, gölleri, şelaleleri ve diğer doğal zenginlikleriyle yılın her mevsimi cazibe merkezi olma özelliği taşıyan Bursa, beyaz örtüye büründü.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Tophane Saat Kulesi, Yeşil Külliyesi, Irgandı Köprüsü gibi kentin sembol eserlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden Gölyazı ile kentin yüksek kesimlerinde kırsal mahallelerdeki güzellikler, drone ile havadan kayda alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesince çekilen görüntülerde, karın beyazlığının kentin tarihi yapılarına ayrı bir güzellik kattığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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