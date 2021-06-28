Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
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Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti

Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kestel Belediyesi tarafından Bursa'da ilk olarak düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Kestel Belediyesi tarafından Bursa'da ilk olarak düzenlenen ayak tenisi turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. 32 takımın mücadele ettiği turnuvada Bursalona ve Lemon Cafe takımları final oynarken, şampiyonluk kupasının sahibi Lemon Cafe oldu.

Kestel Belediyesi tarafından Bursa'da bir ilk olarak tertip edilen ayak tenisi turnuvası, ödül töreni ile sona erdi. Kestel Stadyumu'nda gerçekleşen ve 32 takımın 1 hafta süren heyecan dolu karşılaşmalarında, takımlar şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Eleme usulü oynanan turnuvada Bursa Akademi takımı üçüncü olurken, rakiplerini bir bir eleyen Bursalona ve Lemon Cafe takımları final müsabakası oynadı. Kıyasıya geçen mücadelede Lemon Cafe, ayak tenisi turnuvasının şampiyonu olurken Bursalona takımı turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Turnuvada birinci olan takıma 1500 TL, ikinciye 1000 TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye ise özel mansiyon ödülü verildi.

Bursa'da bir ilk

Ödül töreninin ardından konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sporcuları tebrik ederek, "Çok özel bir turnuvanın, kazasız ve centilmence sonuna geldik. Öncelikle bunun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Kestel Belediyesi olarak Bursa'da ilk kez bir ayak tenisi turnuvası düzenledik. 32 takımın yer aldığı turnuvada çok zevkli bir final maçı izledik. Şampiyon olan ve dereceye giren takımlarımıza ödüllerini verdik. Önümüzdeki süreçte de turnuvamızın devamı gelecek. Çok güzel bir seyirci kitlesi ve enerji yakaladık. Sporcularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şampiyon olan Lemon Cafe takımının kaptanı İsmail Vurgun, "Çok heyecanlı ve çekişmeli bir turnuva oldu. Sonunda kazanan takım olduk, büyük mutluluk yaşıyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İkinci olan Bursalona takımının kaptanı Kadir Acar ise, "Bursa'da ilk olarak gerçekleşen organizasyonda final oynamanın heyecanını yaşadık. Sevgi ve saygı çerçevesinde gerçekleşen bir etkinlik oldu. Birincilik, ikincilik önemli değil. Bizler her zaman kardeş, her zaman aileyiz. Buradaki bütün takımlar, gönüllerin birincisiydi. Arkadaşlarımızı kutluyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti
Bursa'nın ilk ayak tenisi turnuvası Kestel'de gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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