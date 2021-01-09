Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı
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Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

09.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:00
Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği, kent çevresi için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde hafta sonu görülecek sağanak yağışların Karacabey, Mudanya, Gemlik ve Orhangazi ilçelerinde zaman zaman etkisini artırarak, kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

Metrekareye 30 ila 60 kilogram arası yağış düşeceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, meydana gelebilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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