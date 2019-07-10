Bursa'da yaş koza hasadı başladı

Bursa'nın en önemli zenginliklerinden biri olan ipek böcekçiliğinde yaş koza hasadı başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ipeğin hak ettiği değere yeniden ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kozabirlik'in ortak çalışmaları doğrultusunda kurulan İpek Böceği Üretim Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) 1992'de başlanan "İpekböceği Genetik Kaynakları Muhafaza Projesi", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve halihazırda 8 ipek böceği hattıyla üretime devam ediliyor. Sarı koza ve yeşil koza ören ve Bursa ipeğini meşhur kılan, "Bursa Beyazı" ile "Bursa Beyazı Alaca" hatları da bu projede yer alıyor.

İpek Böceği Üretim Merkezini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, hep birlikte ipek böcekçiliğini daha ileri noktalara götürebilmenin çabası içinde olduklarını belirtti.

Aygül, ipek böcekçiliğinin Bursa'nın çok eskiye dayanan bir geleneği olduğunu hatırlatarak, "Bu gelenek son yıllarda biraz zayıflamış, sönmeye yüz tutmuşken, Kozabirlik ve Bakanlığımızın destekleriyle inşallah bu sektörü tekrardan canlandırıp çok ileri noktalara götürme azmi ve kararlılığı içindeyiz. En son 2018 yılında üretimimiz 680 kilogram seviyesine kadar düşmüşken, bu sene 800 kilogramın üzerine çıkmayı, önümüzdeki yıllarda ise inşallah tonlarla ifade edilecek şekilde üretmeyi hedeflemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde iki aylık süre için yaklaşık 150 kadının istihdam edildiğini aktaran Aygül, kırsal mahallelerde tohum ve koza üreten çiftçilerin de bu işten kazanç sağladığını vurguladı.

Hem tarımsal hem de sosyal bakımdan önemli bir proje yürüttüklerine dikkati çeken Aygül, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden biri, eskiden olan ama şu anda sönmeye yüz tutan ipek dokuma işine girmek. Çiftçilerimizi tekrar bu işe çekmek niyetindeyiz çünkü çiftçilerimiz belki buradan kazandıklarının birkaç mislini de ipek sektöründe işçiliklerini kullanarak kazanma imkanına sahip olacak. İpek dokumalarının maliyetinin önemli bir kısmını işçilik oluşturuyor. Böyle olunca işçiliğin tamamının çiftçilerimiz tarafından yapılmasını sağlayacak şekilde bir program yapmaya niyetliyiz. Bu sezonun hem Bursa'da ipek böcekçiliği yapanlara hem de Bursalı çiftçilerimize hayırlı ve faydalı olmasını diliyor, Bakanlığımız ve Kozabirlik başta olmak üzere tüm bu işte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir üretim sezonu olur ve çiftçilerimiz de beklediği geliri elde etmiş olurlar."

Kozabirlik Genel Müdürü Aysel Akbaba da merkezde 8 bin paket ipek böceği yumurtası ürettiklerini aktardı.

Elde ettikleri ipek böceği yumurtalarının tüm ülkeye dağıtıldığı bilgisini veren Akbaba, "Gurur duyduğumuz noktalardan biri de hem gen kaynakları hem de ipek böceği yumurtası üretim kapasitesi açısından hiçbir şekilde yurt dışına bağımlı değiliz, hepsini kendimiz üretebiliyoruz. Bu başarımızı koza üretiminde de sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Yusuf Zengin ise özellikle koza üretiminin devamlılığı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA