Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili
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Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili

Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Her yıl kurban bayramı öncesi yetiştiricinin merakla beklediği kurban bağış bedeli bu yıl 1125 lira olarak belirlendi.

Her yıl kurban bayramı öncesi yetiştiricinin merakla beklediği kurban bağış bedeli bu yıl 1125 lira olarak belirlendi. Açıklanan bu bedel Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düşük bulundu.

Açıklanan bedelle ilgili açıklama yapan Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, "Açıklanan bu fiyat asla gerçekleşecek bir fiyat değildir. Geçmişte FETÖ denilen örgüt 2004-2005 yıllarında bir şekilde kendi vakıflarında bir gün önce kurban kesti ve bayram sabahı pay edilerek evlere dağıttı. Biz bunu tespit ettik. Bu yıl kurban bedeli açıklanan fiyatın iki katı olması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanımızın bu fiyatı tekrar gözden geçirmesini temenni ve istirham ediyoruz" dedi.

Oran, "Üreticilerin talebini karşılayacak asgari, en az kabul edilebilir rakam 37-38 liradır. Bunun altındaki bütün rakamlar üreticinin zararı demektir. Bir yıl bu hayvana bakan üreticinin zahmetini göz ardı etmemek lazım. Kurban fiyatlarının canlı olarak baskül ağırlığının en az 37-38 lira olması gerekmekte" dedi. - BURSA

Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili
Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bursa'da üreticiler açıklanan kurban fiyatlarına tepkili - Haberler Ekonomi
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