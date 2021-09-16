Bursa'da 'TURFOOD 3. Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı

AA / Cem Şan - Haberler | Ekonomi
Bursa'da

Bursa ve çevresindeki gıda firmaları ile gıda sektörü bileşenlerinin katıldığı "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" başladı.

Bursa ve çevresindeki gıda firmaları ile gıda sektörü bileşenlerinin katıldığı "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" başladı.

Fuarın organizatörü Network Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği ile Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği iş birliğinde düzenlenen fuarın açılış töreni yapıldı.

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, açılışta yaptığı konuşmada, son 3 yılda 8 farklı alanda 15 fuar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu fuarlardan birini geçen yıl salgın koşullarında düzenlediklerini aktaran Eker, şunları kaydetti:

"Pandemi pek çok şey gibi fuarları da etkiledi. Biz tüm önlemlerimizi alarak etkinliklerimizi planlıyoruz. Bu fuarımız da onlardan biri. Fuarımıza, 5 ayrı ülkeden 25 kişilik alım heyeti de getireceğiz. Gıda sektörü profesyonellerine yönelik olan fuarımıza tüm sektör bileşenlerini bekliyoruz. Umarız pandeminin seyri iyi gider ve 2022 yılında yine önemli fuarları şehrimize kazandırırız. Önümüzdeki yıl Bursa'nın öne gelen markaları ve odalarımız ve derneklerimizin de desteğini alarak fuarı iki kat büyütmeyi hedefliyoruz."

Gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmaları satın alma yetkilileri, market yöneticileri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olan fuarın açılışına AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile sektörü temsilen oda, borsa ve diğer sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla yöneticileri katıldı.

Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve İsveç'ten 25 kişilik bir alım heyetinin katılması beklenen fuar, 3 gün boyunca yapılacak yemek gösterileri ve panellerle renklenecek.

Fuar, 18 Eylül Cumartesi saat 18.00'e kadar açık kalacak.

AA / Cem Şan - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İbrahim Altay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Berfu Yenenler Meral Akşener
Spor Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da 'TURFOOD 3. Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:35:36. #1.17#