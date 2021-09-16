Bursa'da "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı

Bursa ve çevresindeki gıda firmaları ile gıda sektörü bileşenlerinin katıldığı "TURFOOD 3. Gıda Fuarı" başladı.

Fuarın organizatörü Network Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu, Bursa Aşçılar Derneği, Bursa Yemek Sanayicileri Derneği, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa Gastronomi Turizmi Derneği ile Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği iş birliğinde düzenlenen fuarın açılış töreni yapıldı.

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, açılışta yaptığı konuşmada, son 3 yılda 8 farklı alanda 15 fuar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu fuarlardan birini geçen yıl salgın koşullarında düzenlediklerini aktaran Eker, şunları kaydetti:

"Pandemi pek çok şey gibi fuarları da etkiledi. Biz tüm önlemlerimizi alarak etkinliklerimizi planlıyoruz. Bu fuarımız da onlardan biri. Fuarımıza, 5 ayrı ülkeden 25 kişilik alım heyeti de getireceğiz. Gıda sektörü profesyonellerine yönelik olan fuarımıza tüm sektör bileşenlerini bekliyoruz. Umarız pandeminin seyri iyi gider ve 2022 yılında yine önemli fuarları şehrimize kazandırırız. Önümüzdeki yıl Bursa'nın öne gelen markaları ve odalarımız ve derneklerimizin de desteğini alarak fuarı iki kat büyütmeyi hedefliyoruz."

Gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmaları satın alma yetkilileri, market yöneticileri başta olmak üzere sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olan fuarın açılışına AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Atilla Ödünç, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile sektörü temsilen oda, borsa ve diğer sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla yöneticileri katıldı.

Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, İngiltere ve İsveç'ten 25 kişilik bir alım heyetinin katılması beklenen fuar, 3 gün boyunca yapılacak yemek gösterileri ve panellerle renklenecek.

Fuar, 18 Eylül Cumartesi saat 18.00'e kadar açık kalacak.