Bursa'da son dakika cezası
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Bursa'da son dakika cezası

Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Bursa'da son dakika cezası
27.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:26

Bursa'da yasağın bitmesine yarım saat kala cezaevinden izinli çıkan 3 kişiye polis ekipleri tarafından 9 bin 450 lira ceza kesildi.

Olay, sokak kısıtlamasına yarım saat kala Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden izinli olarak 3 arkadaş ve bir kişi araçlarıyla Altıparmak Caddesinde ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Sokağa çıkma izni olmayan 3 arkadaşa toplamda 9 bin 450 lira kesilirken, araç çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin neden sokağa çıktınız sorusu üzerine, ' Abi cezaevinden dört günlük izine çıktık. Keşke çıkmaz olaydık. Çok pişmanız" şeklinde cevap verdiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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