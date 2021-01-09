Sazlık yangını
09.01.2021 01:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 01:19
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, geniş bir alanda etkili olan sazlık yangınına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, geniş bir alanda etkili olan sazlık yangınına müdahale ediliyor.
Uluabat Gölü'nün kıyısında bulunan Ormankadı mevkisindeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, arazinin bataklık olmasından kaynaklı ve rüzgarın şiddeti nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük yaşıyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için sabaha kadar çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin