Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
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Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi

Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TÜRKİYE rekortmeni engelci Mikdat Sevler, 110 metre engellide kendisine ait rekoru 13.54'e indirdi.

TÜRKİYE rekortmeni engelci Mikdat Sevler, 110 metre engellide kendisine ait rekoru 13.54'e indirdi.

Bu sezon açık sahada ilk yarışına çıkan 23 yaşındaki milli atlet Mikdat Sevler, Olimpiyat hedefine odaklandığı sezona moralli başladı. Mikdat, Bursa'daki Olimpik Deneme müsabakalarında 13.54 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Geçen sezon sonunda 13.69'da bıraktığı 110 engelli rekorunu 0.15 geliştiren Sevler, 13.32 olan Olimpiyat barajına biraz daha yaklaştı. Müsabakalar, yarın Bursa Olimpik Atletizm Stadyumu'nda devam edecek.


Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi
Bursa'da Mikdat Sevler kendi rekorunu 13.54'e indirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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