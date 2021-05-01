Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı

Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, tam kapanma sürecinin ilk hafta sonunda da can dostlar için sahaya indi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alan vatandaşlar, tam kapanma sürecinin ilk hafta sonunda da can dostlar için sahaya indi.

Pandeminin Türkiye'de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana devreye aldığı destek paketleriyle süreçten etkilenen tüm vatandaşların yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları da bir gün bile ihmal etmedi. Geçtiğimiz yıl Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde 6398 tedavi, 2900 parazit uygulaması, 1576 aşılama, 500 acil müdahalede bulunarak sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlarını besleme faaliyetleri noktasında da örnek çalışmaları hayata geçirdi. Sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması ve onların beslenmesi noktasında hayvanseverler ve gönüllü vatandaşlarla işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi, son bir yıl içinde de sokak hayvanları için 130 ton mama dağıtımı, 400 adet kulübe, 150 adet suluk ve 70 adet büyük mamamatik ile 950 ayrı noktada da besleme çalışmaları yaptı.

Hem besleme hem bakım

Tam kapanma sürecinin uygulandığı ilk hafta sonunda da hayvanseverler sahipsiz hayvanlar için sokağa çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin Demirtaş'taki Veteriner İşleri Şubesinde bir araya gelen gönüllüler, Gölyazı yolu üzerindeki sahipsiz hayvanları besledi. Besleme faaliyetinin yanı sıra Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı zamanda hayvanlara iç dış parazit ilaçlamaları yapıldı.

Uzun süredir bireysel olarak ailesiyle birlikte kırsal kesimdeki hayvanları beslemeye çalıştıklarını belirten hayvansever İlknur Çalışkan, "Neticede hayvanlar aciz varlıklar. 'Açım, hastayım' diyemiyorlar. Özellikle pandemi döneminde de hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğündeki besleme etkinliklerine katılıyoruz. Böylelikle karınları doyuyor, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluruz" dedi.

Sokağa terk edilen hayvanların sayısının her geçen gün arttığını belirten Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan ise, "O kadar çok terk edilen hayvan var ki ne büyükşehir ne diğer belediyeler yetişebilir. Herkesin birlikte ortak çalışması gerekir. Ben özellikle mama destekleri ve besleme faaliyetleri noktasında Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdür vekili Gürhan Alptekin de gönüllülerin katılımıyla hem besleme faaliyeti yaptıklarını hem de hayvanların iç dış parazit ilaçlamalarını yaptıklarını söyledi. - BURSA

Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı
Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da gönüllüler can dostları için sokağa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 16:21:40. #1.16#

title