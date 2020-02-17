Bursa'da gıda denetimleri sürüyor

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:34

Bursa'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ülke genelinde gıda üretimi yapan firmaların denetimine hız verildi.

Bursa'da 207 personelden oluşan ekiplerle gıda denetimlerini aralıksız sürdüren İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl sonuna kadar 65 bin denetim hedefliyor.

Kentte bir süt ürünleri işletmesinde başlatılan denetimin ardından açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, bir hafta süresince süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamuller, kasap, şarküteri, aktarlar, büfe ve marketler, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta, restoran gibi toplu tüketim yerlerinde kontroller yapılacağını bildirdi.

Üretim yapan 4 bin 84 işletmenin tamamının bu hafta içinde denetleneceğini duyuran Aygül, şunları kaydetti:

"Üretim yerleri yıl içinde en az üç defa denetlenmekle birlikte bu hafta içinde tümü yeniden denetime tabi tutulacaktır. Amacımız tüketicimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi ve tüketmesini sağlamaktır. Geçen yıl 53 bin 864 firma denetlenmişti, bu seneki denetim hedefimiz 65 bin olarak programlandı. Gıda denetimleri yaparken gıdalardan numuneler alıyor, inceliyoruz. İşlemler yapılırken usulsüz çıkan numunelerle ilgili cezai işlem yapıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak dahil birçok işlem yürütmekteyiz."

Bursa'da kesilen cezaların yıllara göre değiştiğini aktaran Aygül, "Yılda 3 ila 5 milyon lira civarında ceza kesiliyor. 2019 yılında gıda işletmelerine gıda işletmesine 706 idari yaptırım uygulanırken, 5 milyon 763 bin lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA