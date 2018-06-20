Bursa'da 4 Ayağı Kesilmiş Yavru Kedi Ölüsü Bulundu
Türkiye, bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin şokunu yaşarken benzer bir haber de Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde bacakları kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu.
Türkiye, Sakarya'da bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek şokunu atlatamamışken bir başka korkunç haber de Bursa'dan geldi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsü bulundu. Polis, vahşeti gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.
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NE VARDI İNSANOĞLU DENEN VAHŞİ YARATIKLAR OLMASAYDIDA HAYVANLAR RAHAT YAŞASAYDI YERYÜZÜNDECevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH belasını versin yapanların ALLAH kahretsin lanet insanlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yarabbi kopsun kıyamet. . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunu yapanlar hala sokaklarda ellerini kollarını sallayarak insanım diyerek dolaşıyor.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ALLAH belasını versin yapanların ALLAH kahretsin lanet insanlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır