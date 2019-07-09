"Bursa Cup Şükrü Şankaya Uluslararası Futbol Turnuvası"

"Şükrü Şankaya Uluslararası Bursa Cup Gençler Futbol Turnuvası" 24-28 Temmuz tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek.

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) Başkanı Ahmet Suphi Evke, Şükrü Şankaya Futbol Okulu toplantı salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, turnuvayı bu yıl ilk defa düzenleyeceklerini söyledi.

Uzun süredir Bursa'da uluslararası bir turnuvanın yapılması için çalıştıklarını belirten Evke, "Bursa'da şu ana kadar uluslararası bazda böyle bir turnuva organize edilmedi. Türk futbolunun en büyük sıkıntılarından biri uluslararası turnuvalar düzenlememek ve oyuncularımıza uluslararası arenada deneyimler yaşatmamak." ifadesini kullandı.

Evke, turnuvayı sürekli hale getirmeyi düşündüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm futbolcularımızı uluslararası arenaya çıkartmak istiyoruz. Yerli ve yabancı oyuncuların kaynaşması, bir araya gelmesi, birlikte futbol oynaması bizim için önemli. Bu nedenle turnuvayı düzenliyoruz. Turnuvayı büyütmeyi ve ilerletmeyi düşünüyoruz. Sadece Bursa ve yakın çevre ülkelerle değil, bunu dünya turnuvası haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Turnuva, Bursaspor Profesyonel Futbolcular Derneği Tesisleri'nde, 6-12 yaş grubu yerli ve yabancı takımların katılacağı 7 kategoride gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA