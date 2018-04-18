Bursa Çimento Kestel'i Ağaçlandırıyor

Hammadde temininden üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasına kadar sürdürülebilir gelişme ilkesini benimseyen Bursa Çimento Fabrikası, doğal kaynakları teknolojik yeniliklerle destekleyerek çevre dostu işletme misyonunu sürdürüyor. Bursa Çimento Fabrikası ve Kestel Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile Kestel'de ağaçlandırma günü düzenlendi.

3 gün boyunca bölge okullarından 400 öğrenci ile Aksu Mahallesi'ne 2 bin fidan dikilirken, Bursa Çimento tarafından çocuklara çevre bilinci ve okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap hediye edildi. Tüm baca çıkışlarında ileri teknolojiye sahip yeni nesil torbalı ve elektro filtreler kullanarak, anlık toz emisyonu konsantrasyon değerini Avrupa Birliği normlarındaki emisyon sınır değerleri altına indiren Bursa Çimento, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi'ne de sahip. Akredite olan kuruluşlara yaptırdığı ölçümler ile çevre mevzuatına olan uyumunu düzenli aralıklarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunan Bursa Çimento, çevre faaliyetlerine destek olmayı sürdürüyor. - BURSA