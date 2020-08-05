Bursa Büyükşehir Belediyespor'da nöbet değişimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaklaşık iki ay önce başkanlıktan çekilmesinin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Dinçer, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yaklaşık iki ay önce başkanlıktan çekilmesinin ardından Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine getirilen Gökhan Dinçer, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi. Ayrıca Genel Kurul'da kabul edilen tüzük değişikliği ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kulübün onursal başkanı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı BUSKİ Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve genel kurul üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Ferik'in yaptığı genel kurulda, iki ay önce Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çekilmesiyle göreve getirilen Gökhan Dinçer, Kulüp Başkanlığı için tek aday oldu. Faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının oy birliğiyle kabulünün ardından yapılan açık oylama Gökhan Dinçer, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı'na seçildi. Ayrıca genel kurulda kabul edilen tüzük değişikliği ile 13'er kişi olan kulübü asil ve yedek yönetim kurulu üye sayısı 16'ya çıkarıldı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kulübün onursal başkanı oldu.21 BRANŞ 52 BİN SPORCUBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni göreve seçilen yönetimin çıtayı çok daha yukarılara çıkaracaklarına inandığını söyledi. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 1980 yılında 5 branş ile kurulduğunu ve bine yakın sporcusu olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Aradan geçen 40 yılda bugün 21 branşta 52 bini aşkın lisanslı sporcumuz var. Kasım 2017'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğimde Aralık ayında yaptığımız kongrede kulüp başkanı oldum. Bu süreçte hem mali disiplinin sağlanması, hem de sporun tabana yayılması noktasında önemli işler yaptık. Neticede bu bir nöbet değişimidir. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün kurulmasından bugünlere gelmesine kadar emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını, zihin ve beden gelişimi için çok önemli olduğunu daha geniş kitlelere anlatmaya çalışıyoruz. Ben özellikle kulübe yaptığım ziyaretlerde çocuklarının idmanını izleyen anne babaların heyecanını gördükçe keyif alıyorum. Büyükşehir olarak spora fayda sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de bugün hükümet olarak sigara, alkol ve uyuşturucu madde ile yoğun bir mücadele içinde olduklarını hatırlatarak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasını sağlamanın en önemli yolunun da spor olduğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Gökhan Dinçer de toplamda 52 bin 500 lisanslı sporcu içinde farklı branşlarda 119 milli sporcu bulunduğunu, 2019-2020 sezonunda katıldıkları 365 müsabakadan toplam 1060 madalya kazandıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA