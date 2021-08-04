Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı başantrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşma sağladığı başantrenör Levent Zoroğlu ile sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Bursa'nın Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisi olacak Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu, Fethiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Levent Zoroğlu'nun tecrübesine güvendiklerini ve bu sezon Efeler Ligi'nde Bursa'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, "Bursa'nın Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisiyiz. İyi bir ekip oluşturduk. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.Başantrenör Levent Zoroğlu da Büyükşehir Belediyespor gibi iyi bir kulüpte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Seda Sayan Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa Büyükşehir Belediyespor'da başantrenör Levent Zoroğlu imzayı attı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 18:00:52. #1.14#

title