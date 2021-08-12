Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursa'ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Bursa'ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başantrenörlüğe Aydın Uğuz'u getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan yabancı oyuncuların çalışmalara daha sonra dahil olacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ilk olarak kondisyon artırıcı antrenmanlar yapacak. Ardından topla çalışmalara başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, sezon başlayana kadar lige hazır hale gelecek.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başantrenörü Aydın Uğuz, "İlk kez Süper Lig'de yer alacağız. Hem kulübümüzü hem şehrimizi ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk olarak hedefimiz tabii ki Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalıcı olmak. Genç bir takımız. Bunun avantajını da kullanmak istiyoruz. Bunu değerlendirip güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Burada biz de tecrübemizi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada antrenman sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Akçay, teknik ekip ve oyunculara başarı dileğinde bulunurken, tatlı ikramında bulundu.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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