Bursa Arpacık Soğan 7 Lira

Türkiye'nin, kaliteli soğan ve arpacık üretiminde önde gelen tarım yerlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde üretici arpacık soğan fiyatlarından memnun. Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Geçen yıl satılmadığı için çöpe giden arpacık bu yıl az ekildi. Bu sebeple fiyatlar yükseldi. Geçen yıl 4 liradan satılan arpacık soğan bu yıl yüzde 75 fiyat artışıyla 7 liradan satılıyor dedi. 2018 yılında bin dekarlık alan arpacık soğan ekimi olduğunu belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Geçen yıl arpacık kilosu 4 liradan alıcı buluyordu. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 50 az ekim oldu. Az ekilmesi fiyatların yükselmesine sebep oldu. Şu anda arpacık soğanı kilosu 7 liradan satılıyor. Az ekilmesinin sebebi bir önceki yılda arpacıkların üreticinin elinde kalması ve çöpe atılması. Bu yıl ekilen bin dekarlık alanda yaklaşık 2 bin ton ürün toplantı. Karacabey'de üretilen arpacıkların yüzde 60'ı satıldı dedi. Karacabey Soğan Pazarı'nda satışların sürdüğünü aktaran Başkan Erdem, Şu anda tüccarın elindeki arpacıklar satılarak değerlendirilmeyi bekliyor. Geçen yıllara göre bu yıl çiftçimiz arpacık fiyatlarından memnun. Geçen yıl ellerinde kalan ürünler çöpe atıldığından dolayı bu yıl çiftçimiz az ekim yaptı. Az ekim yapılması fiyatların artmasına neden oldu şeklinde konuştu.