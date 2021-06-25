Burhaniye'de ÇKS kayıtları ay sonunda bitiyor

Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçileri ÇKS kayıtları konusunda uyardı.

Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanlığı, çiftçileri ÇKS kayıtları konusunda uyardı. Kayıtların Haziran sonunda biteceğini anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, kayıtlarını yaptırmamış olan çiftçilerin acele etmelerini istedi.

Burhaniye'de, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemleri devam ederken, sürenin Haziran sonunda biteceği açıklandı. Çiftçilerin gübre ve mazot desteği alabilmeleri için ÇKS yaptırmalarını isteyen Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, "ÇKS işlemleri büyük oranda tamamlandı. Ancak, kayıtlarını yaptırmayan çiftçilerimiz var. Bunların acele etmelerini istiyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 dolayında çiftçimiz var" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı