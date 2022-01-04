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SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da masa tenisi rüzgarıVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR, (DHA) - OKUL Sporları Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları, Burdur'da başladı.

BURDUR MERKEZ, BURDUR (DHA) - Burdur'da masa tenisi rüzgarı

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - OKUL Sporları Gençler Kız-Erkek Masa Tenisi grup müsabakaları, Burdur'da başladı.

Burdur Merkez Spor Salonu'nda başlayan turnuvada erkeklerde ve kızlarda Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Muğla, Uşak, Antalya, İzmir, Mersin, Denizli, Konya, İstanbul ve Kayseri takımları mücadele ediyor. Üç gün sürecek turnuva sonunda ilk dört sırayı alacak ekipler, 12-14 Şubat tarihlerinde Tokat'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

SPOR Burdur'da masa tenisi rüzgarı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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