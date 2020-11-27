Burdur'da cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi
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Burdur'da cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi

27.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:55
Burdur'da cinsel istismar sanığına 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 19 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık H.B. (36), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

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Mahkeme heyeti, sanığa "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay, cinsel tacizden de 10 ay hapis cezası verdi.

Yargılama sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup avukat, çocuk istismarına tepki gösterdi.

Karamanlı ilçesinde H.B. çocuğu cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla geçen yıl suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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