Burcu Güneş'ten yeni single!

08.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:41

Müzik kariyeri boyunca bir çok hit şarkıya imza atan ve şarkılarıyla uzun süre radyo ve müzik kanallarının zirvesinde yer alan Burcu Güneş, yeni yılla birlikte gelen soğuk kış günlerinde sevenlerinin içini ısıtacak bir aşk hikayesini dinleyicileriyle buluşturdu.

22 yıllık müzik hayatına 8 albüm ve 9 single sığdıran güzel sanatçı kariyerinde bu şarkıyla birlikte bir ilke imza atarak İranlı müzisyenlerle iş birliği yaptı.

Adanmış bir aşkın duygusal izleri...





Burcu Güneş'in "Kıyasıya" adını verdiği yepyeni şarkısının sözleri Kerem Güneş, müziği Ashkan Dadashzadeh Nakhjavani, aranjesi ise Arash Navaei imzası taşıyor. Şarkının mix ve masteringi ise Emre Kıral'a ait.

Türk ve Batı senteziyle örülü sesini İran armonileriyle birleştiren Burcu Güneş'in adanmış bir aşkın duygusal izlerini barındırdığı şarkısı "Kıyasıya" DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında yayında.