'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
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'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyon olduktan sonra 'Kadıköy hatırası' pozu ve sloganıyla bir akım başlatan Galatasaray, diğer takımların rol modeli oldu. Sivaslı oyuncular da akıma uyarak 'Kadıköy hatırası' paylaşımı yaptı. Bu sezon akımı sürdüren takımlar Göztepe, Konya, Gençlerbirliği, Yeni Malatya, Beşiktaş, Galatasaray ve en son Sivas oldu. 2013'te Kadıköy'de Fethiye'nin kupada eleyip paylaştığı 'Kadıköy' fotoğrafı da hafızalara geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Yiğidolar'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada deneyimli oyuncu Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Ligdeki 15. galibiyetini alan ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
Derbi galibiyeti sonrası Beşiktaş

Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında da galibiyet pozu verdi. Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma "Seride 18 maç. Kadıköy hatırası" notu da eklendi.

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
Göztepeli Halil'in paylaşımı

İÇ SAHADA 7 YENİLGİ

Fenerbahçe bu sezon evinde tam 7 kez mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, bu maçlarda 21 puan bıraktı. 7 yenilgiden en iyi ihtimalle 3 beraberlik çıkarılsaydı Sarı-Lacivertliler ligin lideri olacaktı.

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
Konyaspor'un zaferi

AKIMI GALATASARAY BAŞLATTI

Ezeli rakibinin stadında şampiyon olan Galatasaray'ın başlattığı 'Kadıköy hatırası' özellikle bu sezon Süper Lig takımlarının da klasiği haline geldi. Yeni Malatya, Konya, Gençlerbirliği, Göztepe, Beşiktaş, Sivas ve Galatasaray bu sezon kazandıkları maçlarından ardından 'Kadıköy hatırası' pozu paylaştı. 2013'te Fenerbahçe'yi eleyip dikkatleri üzerine çeken Fethiye'nin paylaştığı fotoğrafta yeniden gündem oldu.

'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
Bu sezon G.Saray'ın Kadıköy'deki zaferi
'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
Fethiyespor Kadıköy pozu
'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü
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Ömer Özarslan
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