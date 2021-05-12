'Burası Kadıköy' sloganıyla özdeşleşen Fenerbahçe'nin stadı 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı'na döndü

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin stadında şampiyon olduktan sonra 'Kadıköy hatırası' pozu ve sloganıyla bir akım başlatan Galatasaray, diğer takımların rol modeli oldu. Sivaslı oyuncular da akıma uyarak 'Kadıköy hatırası' paylaşımı yaptı. Bu sezon akımı sürdüren takımlar Göztepe, Konya, Gençlerbirliği, Yeni Malatya, Beşiktaş, Galatasaray ve en son Sivas oldu. 2013'te Kadıköy'de Fethiye'nin kupada eleyip paylaştığı 'Kadıköy' fotoğrafı da hafızalara geldi.