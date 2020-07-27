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Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak

Beşiktaş'tan ayrılıp Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz'ın transferinin mali detayları ortaya çıkarken yıldız futbolcunun maaşının yıllık 1.75 milyon euro civarlarında olduğu öğrenildi. Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Burak'ı ikna etmede önemli bir rol oynadığı da belirtildi.

27.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:37

Burak Yılmaz, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlamasının ardından Lille'in yolunu tuttu. Milli oyuncunun transferinde Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un önemli bir pay sahibi olduğu söylenirken golcü ismin Fransa'da alacağı maaş da netleşti.

Campos'un yakın ilgisi ve sunduğu proje ile Burak'ın, Beşiktaş'tan aldığı ücretin çok daha azına yani; yıllık 1.75 milyon euro civarında bir rakama Lille ile anlaştığı öğrenildi.

LILLE'E CİDDİ GELİRLER KAZANDIRDI

2017'de Lille'in sportif direktörü olan Luis Campos, Nicolas Pepe'yi Arsenal'e, Kévin Malcuit'i Napoli'ye Thiago Mendes'i Lyon'a sattı. Bu 3 oyuncuyu 28 milyon Euro'ya transfer edip 2 yıl sonra 114 milyon Euro'ya satan Campos, Lille'e ciddi gelirler kazandırdı.

Kariyerine teknik direktörlük ile başlayan Luis Campos bir kaç yıl sonra bu görevini bıraktı Ardından Manchester United'ta Ferguson ile çalışmaya başlayan Campos, Ronaldo'yu keşfetti. Kurduğu şirketle Mourinho'ya özel yazılımlar hazırladı ve oyuncu izledi.

ALİ BİLECEN İLE ÇALIŞIYOR

5 yıllık süreçte Monaco ve Lille'de ucuza alıp parlayan yıldızların satışından 400 milyon euro gibi bir rakamdan daha fazla bonservis bedeli kazandırdı. Portekizli futbol adamı Luis Campos, Türkiye pazarına 3 yıl önce Fransa'da yaşayan Türk menajer Ali Bilecan ile girdi ve işbirliğini halen sürdürüyor.

ZEKİ VE YUSUF'U DA TRANSFER ETMİŞTİ

Campos, ilk olarak 2 yıl önce TFF 1. Lig'de İstanbulspor'da oynayan Zeki Çelik'i 2 milyon euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer etti. Daha sonra Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro bonservis bedeli ile Trabzonspor'dan kadrolarına kattı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mustafa Kapı ile de söz kesen Lille, bu oyuncu için 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek futbolcuyu Ağustos ayının sonunda kadrosuna katacak.

"CAMPOS İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM"

Burak, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamada Luis Campos ile yüz yüze görüştüğünü söyledi ve "Lille'in sportif direktörü Luis Campos ile yüz yüze görüştüm. Onunla konuştuktan sonra transfere karar verdim. Orada kardeşlerim Zeki ve Yusuf var. Yeni bir macera olacak benim için. 35 yaşında üst düzey bir lige gidiyorum. Kendime inanıyorum. Ülkemi iyi şekilde temsil edeceğim. İki yıllık sözleşme imzaladım. İki yıldan sonra ne olur bilemiyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir maceraya çıkıyorum ve tamamen konsantre olmuş durumdayım. Ben hazırım, herhangi bir çekincem yok" ifadelerini kullandı.

(Hürriyet)

Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak
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