Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu
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Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da beklenen patlamayı henüz gerçekleştiremedi. Dün akşam 11'de forma giyen milli golcüye Fransızlar'dan dikkat çeken yorumlar geldi.

14.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:38

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille Ligue 1'de dün Metz'in karşısına çıktı. Burak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Lille, Bradaric'in asistinde Araujo'nun 88. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı, üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

FRANSIZLARDAN OLUMLU YORUMLAR

Lig lideri Rennes ve Monaco ile aynı puanda averajla üçüncü sırada üçüncü haftayı geride bırakan Lille'in performansı, Burak Yılmaz'ın henüz devreye girmediği bir dönemde iyi olarak değerlendirildi.

Stade Reims deplasmanında bir önceki hafta galibiyeti getiren golün asistini yapan Türk futbolcu, sonradan oyuna girdiği ilk haftadaki Rennes maçının ardından son iki karşılaşmada ilk 11 oynasa da henüz fileleri havalandıramadı. 35 yaşındaki futbolcu skorer yanını henüz sahaya yansıtamasa da genel performansının başarılı bulunması, Fransız basınında hakkında yapılan yorumların olumlu olması dikkat çekti.

"GOL ATAMADI AMA POZİSYON SAYISINI ARTIRDI"

Lille kulübüne yakın La Voix du Nord gazetesinde "Burak henüz gol atamadı ancak takımın ofansif etkinliği yükseldi. Girilen gol pozisyonlarının sayısı arttı" denilerek şöyle devam edildi: "Türk forvet takım arkadaşları Ikone, Bamba ve David'e iyi toplar attı. Buralardan bir penaltı da çıkabilirdi ancak verilmedi. Yılmaz'ın kullandığı frikiği de kaleci çıkardı"

PARTNERİ ELEŞTİRİLDİ

Metz maçına Burak Yılmaz'ın ileri uçtaki partneri olarak ilk 11'de başlayan Jonathan David ise Lille cephesinde eleştiri oklarının çevrilmeye başladığı isim olarak öne çıktı. Gent Kulübü'ne 32 milyon euro bonservis ödenerek geçen ay kadroya katılan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Kanadalı forvet oyuncusunun geride kalan üç haftada ne golü ne de asisti olması göze battı.

"BURAK-JONATHAN İKİLİSİNDE ISRARCIYIZ"

Lille teknik direktörü Christophe Galtier bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisini geliştireceğinden eminim. Çalışma biçimimize uyum sağlamaya başladı. Burak-Jonathan ikilisinde ısrar ediyoruz"

"BURAK YILMAZ UMUT VERİYOR"

Ouest France internet sitesindeki Lille-Metz maçı değerlendirmesinde ise "Üç maçta üç gol atan Lille hücumu hala kısır. Büyük paralarla transfer edilen Jonathan David hala çok ürkek. Ancak onun tersine Burak Yılmaz, umut verici bir ilerleme kat etti".

(Milliyet)

Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu
Haber Yorumları (1)
ESKİ PROFESYONEL: İlk maçlarda kendini gösterir de, koca sezonu öyle geçirebilir mi? Yaş olmuş 35.
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