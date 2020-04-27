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Çin Halk Cumhuriyeti, Beijing Guoan, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haber

Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti

Bir dönem Çin'in Beijing Guoan takımında forma giyen Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili açıklama yapmış ve gördükleri karşısında şoke olduğunu dile getirmişti. Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çin basınında yankı uyandırdı ve tecrübeli golcüye eleştiriler yapıldı.

27.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:19
Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz'ın, siyah-beyazlı kulübün Instagram yayınında yaptığı açıklamalar, koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'de büyük yankı uyandırdı.

Deneyimli futbolcu salgının, bir zamanlar top koşturduğu Uzakdoğu ülkesinden dünyaya yayılmasıyla ilgili "Çin'de neler yeniyor neler. Çok enteresan şeyler yeniyor. Ben bir gün çok merak ettiğim için onların pazarına gitmiş, pazarda gördüklerimden sonra gerçekten şok olmuştum" diyerek şöyle devam etmişti:

"Oradan öyle hastalıkların çıkması çok normal. Orada yaşamış bir insan olarak Çin'den daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Çünkü ne yediğinin sınırı yok. Hatta onların restoranları var. Köpek restoranı gibi şeyler var. Köpek onların yediklerinin yanında iyi bir şey olarak kalıyor. Ama onlar da öyle görmüş, öyle yaşıyorlar, kültürleri bu."

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU

Burak Yılmaz'ın bu sözleri, koronavirüsün merkezi olan ülkede son günlerin en çok konuşulan konularından oldu.

Çin'deki internet siteleri, 2016-17 döneminde Beijing Guoan'da oynadığını hatırlattıkları futbolcunun o dönemki resimleriyle birlikte manşetten verdikleri haberlerinde, bu konuşmaları okuyucularına aktardılar.

Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen şeylerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti

"BURAK ÇİN HAKKINDA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEDİ"

Çin'in Sina internet sitesi, Burak Yılmaz'ın sarf ettiği sözleri "Beijing Guoan'ın eski oyuncusu, Çinliler'in yemekte sınırı olmadığını söyledi", Sohu internet sitesi ise "Beijing Guoan'ın eski futbolcusu Çin hakkında kötü şeyler söyledi" satırlarını başlıklarında kullandılar.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

South China Morning Post gazetesinde haber, "Burak Yılmaz, Çin pazarlarında gördükleri karşısında şok olmuş" başlığıyla yayınlandı. Haberde, Yılmaz'ın sözlerinin Çin'deki Sina Sports portalında pazar günü en çok okunan haberlerden olduğu ve buna yapılan okuyucu yorumlarında bu sözler nedeniyle eleştirildiği bilgisi verildi.

Goal.com'un Çince edisyonunda ise Beşiktaşlı futbolcunun sarf ettiği sözler için "Çinli futbolseverlerde tartışma başlattı" ifadeleri kullanıldı. 34 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla 32 maça çıkarken, 19 gol kaydetmişti.

(Milliyet)

Burak Yılmaz'ın Çin'de yenen yiyeceklerle ilgili söyledikleri, ülke basınında tepki çekti
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