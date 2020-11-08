Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu
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Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu

08.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:24

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lille, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. Francis Le Ble Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brest 3-2 kazandı ve Lille'in yenilmezlik serisi sona erdi.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, ligin 10'uncu haftasında Brest'e konuk oldu. Francis-Le Ble Stadyumu'nda oynanan maçta Burak Yılmaz 2 gol kaydederken, bu goller Lille'in puan almasına yetmedi ve Brest, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Brest'e galibiyeti getiren goller 15'inci dakikada Pierre-Gabriel, 19'uncu dakikada Perraud ve 42'nci dakikada Cardona'dan gelirken, Lille'in golleri ise 45+3'üncü dakikada penaltıdan ve 57'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistiyle Burak Yılmaz'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK SÜRE ALAMADI

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak 90 dakika sahada kaldı, Yusuf ise 66'ncı dakikada yerini David'e bıraktı. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Lille bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı ve ligde 19 puanla ikinci sırada kaldı. Brest ise 4'üncü galibiyetine ulaşarak 12 puanla 13'üncü sıraya yerleşti.

Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu
Burak Yılmaz'ın 2 golü yetmedi, Lille Brest'e deplasmanda mağlup oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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