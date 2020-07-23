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Burak Yılmaz ile Beşiktaş yönetimi anlaştı: Lille transferi tamam

1 milyon Euro'yu bırakarak bonservisini eline aldıPazar günü Fransa'ya gitmesi bekleniyorAli DANAŞ / - Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı.

Burak Yılmaz ile Beşiktaş yönetimi anlaştı: Lille transferi tamam
23.07.2020 22:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:39

1 milyon Euro'yu bırakarak bonservisini eline aldı

Pazar günü Fransa'ya gitmesi bekleniyor

Ali DANAŞ/ - Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, siyah beyazlı kulüp ile anlaşarak alacakları karşılığında bonservisini aldı. Lille ile anlaşan Yılmaz, Fransız ekibi ile sözleşme imzalayacak.Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonuçlandı. Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'luk alacağı olan Yılmaz, bu hakkını kulüpte bırakarak bonservisini aldı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile anlaşmaya varan Burak Yılmaz'ın, 26 Temmuz Pazar günü Fransa'ya gitmesi ve yeni takımı ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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