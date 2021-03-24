Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
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Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı

24.03.2021 21:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:56

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk ettiği karşılaşmada müthiş bir ilk yarı oynadı. Burak Yılmaz attığı 2 golle adeta şov yaptı. Sosyal medyaya damga vuran tecrübeli golcünün bu performansı övgü yağmuruna tutuldu.

A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda maçında adeta şov yaptı. İlk 45 dakikada 2 gol atan tecrübeli oyuncu, Hollanda karşısında oynanan son 3 maçta da gol atmış oldu.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Lille forması giyen milli futbolcunun sergilediği performans sosyal medya da geniş yankı uyandırdı. Burak Yılmaz ile ilgili binlerce övgü dolu paylaşım yapılırken, bu paylaşımlara da binlerce beğeni geldi.

Burak Yılmaz için atılan tweetlerden bazıları şöyle:

Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Burak Yılmaz, Hollanda maçına damga vurdu! Attığı gollerden sonra sosyal medya adeta yıkıldı
Haber Yorumları (2)
FENERLİBAHÇELİ34: Burak hakkında ileri-geri konuşanlara. . Hala en iyi Türk golcüdür.
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HASAN: yabancı takımlarda oynamak için antrenman disiplini işe yarıyor türkiyede oynuyor olsaydı bu yaşta bu pefonmans hayatta olmazdı
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500
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