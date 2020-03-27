Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, "Şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, ailesiyle birlikte CNN Türk canlı yayınına bağlandı. Yılmaz, "Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz." dedi.

"ARDA TURAN'DAN BİR PAS GELDİ"

Golcü oyuncu, "Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"ALLAH SAĞLIKÇILARIMIZDAN RAZI OLSUN"

Milli oyuncu, "Serzeniş değil bu ama şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor. Çok yakından takip ettiğimiz için tam doğrusunu da bilemiyoruz. Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.